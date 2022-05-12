С родными и друзьями: Нетребко в струящемся леопардовом платье устроила пикник в Центральном парке

Оперная дива насладилась теплой погодой в Нью-Йорке. Она отметилась в модном наряде, который скрыл изъяны ее фигуры.

Анна Нетребко является популярной певицей. Она уже много лет выступает на сцене и успела добиться мировой славы. Артистка живет в Вене, но также у нее есть квартира в Нью-Йорке.

Она признавалась, что ей нужно много места, чтобы хранить сотни концертных костюмов и свой повседневный гардероб. Примечательно, что обычно оперная дива регулярно гастролирует, но этой весной ей пришлось сделать перерыв. Больше двух месяцев она была в отпуске.

Лишь недавно Анна выступила в Монако. Несколько недель она провела на побережье, где виделась с друзьями и гуляла. Каждый раз артистка демонстрирует стильные наряды. А вот на днях она приехала в Нью-Йорк с сестрой и сыном.

Накануне певица щегольнула в пальто и показала скамейку, которую несколько лет назад подарил ей муж Юсиф Эйвазов. А вот теперь Нетребко устроила пикник в Центральном парке.

На этот раз оперная дива решила облачиться в струящееся платье с леопардовым принтом и нюдовые лоферы. Она сделала объемную укладку с кудряшками. С ней были не только родные и друзья. Они пожарили мясо на гриле. Анна насладилась теплой погодой.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Женщина огонь, женщина праздник, каждый день что-то новое», «Аня, Наталия, Тиша и вся веселая компания хорошей вам погоды, побольше солнечных дней. Всего доброго», «Какие классные», «Какое красивое платье», «Ох, как у вас тепло и зелено», «Счастливая, красивая! Не слушайте хейтеров», — прокомментировали пост подписчики.

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