Еще роскошнее! Ольга Орлова показала новый дом, куда переедет с мужем-бизнесменом от сына

44-летняя Ольга Орлова осенью прошлого года тихо и без лишнего шума вышла второй раз замуж. Ее избранником стал непубличный бизнесмен Валерий, с которым она жила два года под одной крышей.

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Избранник ведущей перебрался в дом Ольги Орловой и ее сына Артема. Теперь пара решила переехать в еще более роскошный и большой загородный дом. В настоящий момент его интерьеры дорабатываются, но оценить его внешний вид уже возможно.

Ольга Орлова показала несколько фото коттеджа в личном блоге. На снимках красуется двухэтажный особняк в эко-стиле с панорамными окнами и с натуральной отделкой.

По словам звезды, они переберутся с мужем в него через несколько месяцев.

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