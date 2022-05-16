Еще роскошнее! Ольга Орлова показала новый дом, куда переедет с мужем-бизнесменом от сына

44-летняя Ольга Орлова осенью прошлого года тихо и без лишнего шума вышла второй раз замуж. Ее избранником стал непубличный бизнесмен Валерий, с которым она жила два года под одной крышей.
Избранник ведущей перебрался в дом Ольги Орловой и ее сына Артема. Теперь пара решила переехать в еще более роскошный и большой загородный дом. В настоящий момент его интерьеры дорабатываются, но оценить его внешний вид уже возможно.
Ольга Орлова показала несколько фото коттеджа в личном блоге. На снимках красуется двухэтажный особняк в эко-стиле с панорамными окнами и с натуральной отделкой.
По словам звезды, они переберутся с мужем в него через несколько месяцев.
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