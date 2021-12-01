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Утонченность во всем: Орлова в жакете с открытыми плечами и с трендовой сумкой пришла в «Метрополь»

Ведущая «Дома-2» выбрала актуальный монохромный образ.

Утонченность во всем: Орлова в жакете с открытыми плечами и с трендовой сумкой пришла в «Метрополь»
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311/

Ольга Орлова пришла на светский раут в ресторан «Метрополь» в Москве в тотальном черном образе.

Ведущая «Дома-2» выбрала классические прямые брюки и жакет, который мог бы выглядеть вполне формально, если бы не одна изюминка — открытые плечи. Тонкую талию Ольга Орлова подчеркнула изящным кожаным ремнем.

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311/

Не забыла знаменитость и про модный аксессуар, взяв в руки сумку-сетку. О том, что такие модели вновь на волне популярности, ранее рассказывала ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко. Сейчас востребованы комбинированные модели, когда во внешней авоське заключен элегантный маленький аксессуар.

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модные сумкиОльга ОрловаЭвелина Хромченко