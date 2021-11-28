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Элегантная дама со стрижкой: Орлова запечатлелась c моложавой мамой в пальто самого модного цвета

Галина Егоровна отлично выглядит и одевается по последним трендам.

Элегантная дама со стрижкой: Орлова запечатлелась c моложавой мамой в пальто самого модного цвета
Ольга Орлова. Фото: Globallookpress.com

Ольга Орлова в День матери поделилась совместным снимком с родительницей Галиной Егоровной.

Мама ведущей «Дома-2» оказалась элегантной дамой с аккуратной стрижкой, одетой в соответствии с актуальными течениями. Она принарядилась в пальто прямого кроя серого цвета. Этот оттенок Институт Pantone назвал самым главным в 2021 году, наряду с желтым.

Ольга Орлова с мамой. Фото: instagram.com/olgaorlova1311/

Также обе родственницы поддержали тренд на ботильоны с острым мысом. Ольга Орлова при этом предпочла динамичный стиль, облачившись в джинсы и куртку с горизонтальной стежкой.

«Мама. Всех мамочек с праздником!» — написала Орлова в личном блоге.

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