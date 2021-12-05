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«Я счастлива!»: Орлова тайно вышла замуж и впервые показала своего избранника публике

Ольга Орлова долгое время скрывала своего возлюбленного от поклонников.

«Я счастлива!»: Орлова тайно вышла замуж и впервые показала своего избранника публике
Ольга Орлова. Фото: Globallookpress.com

Ольга Орлова тайно вышла замуж за своего возлюбленного Валерия, который занимается бизнесом и весьма обеспечен.

Ранее она признавалась, что уже живет с ним в одном доме с сыном, но про предстоящий брак скромно умалчивала. Ведущая «Дома-2» также тщательно скрывала его от своих почитателей, считая, что счастье любит тишину.

Ольга Орлова с мужем. Фото: instagram.com/olgaorlova1311/

И вот звезда опубликовала в личном блоге новость – оказывается она еще 27 сентября тайно вышла замуж. Также Орлова обнародовала несколько фотографий со своим мужчиной.

Ольга Орлова с мужем. Фото: instagram.com/olgaorlova1311/

«Я долго думала говорить или нет, но все-таки хорошими новостями очень приятно делиться. И я хочу, чтобы вы узнали об этом именно от меня. 27.09.2021. Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства. Тихо, скромно, вдвоем.

Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете! Я очень счастлива! И хочу поделиться этим счастьем с вами!

P.S. Не устану повторять, что после сорока жизнь только начинается!» — написала Ольга Орлова в личном блоге.

Ольга Орлова с мужем. Фото: instagram.com/olgaorlova1311/

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