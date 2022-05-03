«Я в восторге»: Бородина в спортивном костюме нежно-розового цвета оказалась в Абхазии с детьми

Телеведущая устроила себе путешествие. Она из Сочи отправилась на Кавказ.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Зрители ее знают благодаря шоу «Дом-2», которое она ведет с момента основания. Ксения прославилась на всю страну и смогла стать не только знаменитой, но и богатой.

Примечательно, что она обожает путешествовать. В свое время с экс-мужем Курбаном Омаровым ей удалось прокатиться по американским штатам. А также она зачастую отдыхает на Мальдивах.

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В этом году Бородина уже несколько раз устраивала себе отпуск. Примечательно, что после развода она стала чаще проводить время с подругами, а не с дочками.

Но майские праздники телеведущая решила с детьми провести не в Москве. Несколько дней она находилась в Сочи, а 3 мая она оказалась в Абхазии. В соцсети Ксения поделилась кадрами, на которых позировала в горах в нежно-розовом спортивном костюме.

«Такой сегодня невероятный день был. Я в восторге от Абхазии, как же тут красиво. Абхазия — это, в первую очередь, природа. Горы, ущелья и водопады. Что стоит посмотреть: Голубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица, дача Иосифа Сталина», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились кадрами. Многие признались, что Бородина всегда прекрасно выглядит. Другим было приятно, что телеведущая приехала в их родные края.

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