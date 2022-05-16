Останется загорать в Малибу? Что делал Макс Барских в Америке

Артист все-таки не стал менять микрофон на автомат.

Как и ожидалось, Макс Барских так и не пошел на фронт, сделав несколько фотоснимков в камуфляже для социальных сетей. Вместо этого, певец улетел в Лас-Вегас на музыкальный фестиваль Billboard.

О том, что он планирует покинуть Украину люди узнали случайно — туристы увидели афиши с его именем в США. Максу пришлось за это оправдываться публично, он рассказал подписчикам, что собирается рассказать миру о происходящем в его стране.

Но, как рассказала журналистка Алена Жигалова на своем телеграм-канале «Неопра, блин!», «никаких пламенных речей Барских не произносил».

«Певцу разрешили спеть под гитару в зале для пресс-конференций, а в качестве манифеста он продемонстрировал флаг Украины, набережно накинутый на плечи. Ну что, Макс, отстрелялся и снова на передовую? Или все-таки остаешься загорать в Малибу?» — обратилась к нему Алена.

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