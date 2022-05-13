Главное — форму нацепить! Макс Барских активно рекламирует билеты на свое выступление в США

Похоже, что поклонники так и не дождутся, когда певец все-таки реально будет защищать свою страну.

Больше месяца прошло с тех пор, как Макс Барских заявил, что отправился на военное обучение. Артист обещал, что через две недели уйдет на фронт.

И вот прошло больше месяца, Макс Барских форму не снял, но погоны на ней так и не появились. Теперь артист в гимнастерке снимает видео для своих социальных сетей. Разъезжает по Киеву в дорогом авто, ругая ум россиян и рекламируя свое выступление в США.

Да-да, Макс Барских уже вряд ли появится с автоматом в ряду своих соотечественников. В личном блоге на английском языке все в той же форме он активно зазывает народ покупать билеты на свое выступление в фестивале Billboard MusicCon в Лас-Вегасе. А потом артист планирует выступить в Польше. Какой уж там фронт.

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