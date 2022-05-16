Нам богатых не понять: ради какого маникюра экс-жена Моргенштерна смоталась из Дубая в Москву

Тот, кто сочувствует Диларе Зинатуллиной, которая разошлась с Алишером Моргенштерном из-за его измен, стоит заглянуть в ее блог.

Красотка мало похожа на грустную разведенку. Да и можно ли с такими деньгами грустить? Как известно, с рэпером она улетела жить в Дубай еще зимой. Как оказалось, девице и ее подруге Дине Саевой не очень нравится там ногтевой сервис.

Недолго думая блогерши сели на самолет и прилетели в Москву, чтобы привести свои ноготки в порядок. Дикий хохот на камеру вряд ли добавит любви к этим селебрити со стороны среднестатистических россиян, мечтающих хотя бы о вылазке в Сочи в отпуске.

Кстати, как вам маникюр Дилары и Дины? Стоило ради него лететь из Эмиратов?

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