«Я обожаю Россию. Хочу на дачу в Уфу»: Моргенштерн надумал вернуться, но боится

Рэпер сбежал в Дубай после того, как его обвинили в торговле запрещенными веществами.

Алишер Моргенштерн признался во время стрима с блогером Амираном Сардаровым, что сильно хочет вернуться домой. Однако боится, что в России ему будут официально не рады.

Напомним, рэпер улетел в Дубай после того, как глава СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле запрещенными препаратами, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

Адвокат артиста Сергей Жорин категорически опроверг причастность своего подопечного к незаконному виду деятельности, однако Моргенштерн не стал ждать официального обвинения со стороны правоохранительных органов и укатил в Эмираты. После этого вроде бы никаких нападок в его адрес не произошло, но Алишер по-прежнему опасается показываться на родине.

«Давай сделаем официальный документ, заверенный государством, что если вдруг по возвращении на меня заведут уголовку – ты сядешь вместо меня? К сожалению, юридически это невозможно. И вообще какое к тебе доверие после всех твоих мувов? Я обожаю Россию. Я так хочу на дачу в Уфу. В серые переулки Питера, даже в пробки на МКАДе. Но я просто боюсь, понимаешь?» — сказал Сардарову Моргенштерн.

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