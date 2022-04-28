Google оштрафовали на три миллиона рублей из-за Алишера Моргенштерна

Компания Google выплатит штраф в размере трех миллионов рублей из-за отказа удалять с платформы клип Моргенштерна. Это постановление вынес Таганский районный суд. И вот почему!

Как оказалось, организация не стала выполнять требования по удалению контента, содержащего пропаганду наркотических веществ. Речь идет о клипе на песню «Розовое вино — 2». Именно этот видеоролик не стал убирать со своей платформы Google. В результате, компания была признана виновной в правонарушении по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента), передает «Интерфакс».

К слову, самого Моргенштерна в 2021 году оштрафовали за эту песню на 100 тысяч рублей. Ранее Алишер Моргенштерн заявил, что хочет вернуться на родину. Артист уже несколько месяцев живет в Дубае. Также музыканта заметили в Израиле, где он получал новое гражданство. После обвинений СК РФ Моргенштерн вместе с женой улетел в Арабские Эмираты, чтобы избежать наказания.

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