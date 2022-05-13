Очень сочно: Дарья Пынзарь похвасталась маникюром ярко-мандаринового оттенка

Экс-участница «Дома-2», а ныне ведущая этого реалити-шоу Дарья Пынзарь обожает ухаживать за собой.

Она всегда одета с иголочки, у Дарьи Пынзарь безупречный макияж, роскошные волосы и ухоженные руки.

Дарья Пынзарь часто посещает мастера маникюра, чтобы привести в порядок ноготочки.

Почти после каждого визита в салон красоты Дарья Пынзарь демонстрирует результат работы мастера в микроблоге.

На этот раз она выбрала очень яркий лак для ногтей. Дарья Пынзарь отдала предпочтение насыщенному мандариновому оттенку. Для Аланьи, в которой сейчас уже вовсю бушует лето, такие яркие цвета как раз в тему.

Дарья Пынзарь подразнила своими красивыми пальчиками и идеально обработанными ноготками.

«Люблю свежий маникюрчик», — показала Пынзарь результат работы своего мастера.

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