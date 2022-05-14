«Доказывать что-то я не хочу»: Тарасов назвал три самых лживых обвинения со стороны Бузовой

По словам футболиста, он не бил никогда телеведущую по лицу.

Футболист Дмитрий Тарасов в эфире шоу «Осторожно, Собчак!» перечислил самые лживые высказывания бывшей жены певицы Ольги Бузовой в свой адрес.

«На премии она соврала, когда сказала: «Я долго подбирала слова, когда увижу тебя в первый раз». Это была не первая наша встреча. Потом она сказала, что я бил ее по лицу. Что за бред? Доказывать что-то я не хочу. И третье, она твердит везде, что я год уже с Настей встречался, когда еще жил с ней. Это неправда, конечно». Дмитрий Тарасов

Как отметил Дмитрий Тарасов, до суда во время развода с Бузовой он ходил в раздумьях, что делать. «Люди либо договариваются, либо нет. Это все шло и копилось», — заметил футболист.

Напомним, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова были в браке с 2012 по 2016 год. После расставания они не раз обменивались «комплиментами» в прессе.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.