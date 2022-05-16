«Вся в белом, как моя репутация»: Бузова щегольнула в остромодных брюках клеш и блузке с перьями

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. На днях артистка отметила важную дату: 18 лет с тех пор, как она пришла на «Дом-2». Именно этот шаг и сделал ее знаменитой. Теперь Ольга строит карьеру певицы и ведет несколько передач.

Она не перестает работать над собой. Примечательно, что блондинка мечтает о семьей. Она делает все, чтобы выглядеть привлекательно. На днях звезда похвасталась, что постройнела.

Выходные Ольга провела насыщенно. Она успела покататься на катамаране и повеселиться с подругами в ресторане. Телеведущая предпочитает не сидеть дома. А вот 16 мая она отправилась на съемки.

Артистка посетила студию и призналась, что будет много смеяться, намекнув на участие в юмористической передаче. Бузова для такого случая выбрала белоснежный костюм с брюками клеш, которые в тренде в этом сезоне, и блузкой с перьями. Лук дополнили туфли с мерцающим эффектом и прозрачные перчатки.

«Ну что, я уже бегу в кадр! Вся в белом, как моя репутация! Ой, как красиво вообще! Догадаетесь где я? Пока не буду говорить, но очень смешно», — поделилась Ольга.

Она также устроила дефиле. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Но некоторые заметили, что брюки с высокой талией скрыли ее живот. «Фигура топ стала, после того как немного добавила», «Шикарная», «Красоточка», «Так роскошно смотрится костюм! А вот нарощенные волосы дешевят образ», «И талия появилась», «Красиво! Перчатки прям идеально вписались», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!