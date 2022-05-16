Коляска в бабочках: сестра Жанны Фриске поделилась кадром с прогулки с маленькой дочкой

Наталья Фриске в свое время была солисткой группы «Блестящие», но совсем недолго. А вот ее сестра Жанна стала настоящей звездой и построила успешную сольную карьеру. Но артистка умерла в 40 лет вскоре после того, как родила сына Платона.

Примечательно, что в этом году уже Наталья стала мамой. Она родила дочку Луну, чем осчастливила своих родителей, которые лишены общения со своим старшим внуком.

Теперь Фриске часто делится домашними кадрами. Она находится в декретном отпуске, поэтому все свободное время посвящает ребенку. На днях новоиспеченная мама увиделась с подругой, которую хочет сделать крестной наследницы.

Дома зачастую она носит малышку в рюкзаке-кенгуру. А вот 16 мая Наталья отправилась на прогулку. Она насладилась с дочкой солнечной погодой. В соцсети ей удалось выложить снимок с коляской с принтом в виде бабочек, в которой спала кроха.

Ранее Фриске призналась, что гулять — из излюбленное занятие с Луной. Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что сестра Жанны стала счастливой с рождением ребенка.

«Какая милая фотография», «Чудесно, что вы каждый день гуляете», «Малышка у вас растет, как принцесса», «Нет ничего лучше таких прогулок», «Наталья, ждем встречи с крохой», «Ну до чего трогательно», «Как и это солнце в ваш дом пришло счастье», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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