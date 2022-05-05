«Так быстро растет»: Наталья Фриске покрасовалась с маленькой дочкой в нарядах в полоску

Наталья Фриске является сестрой Жанны Фриске. Она тоже была солисткой группы «Блестящие», но такой короткий срок, что не все могут вспомнить. Уже давно родственница артистка работает в салоне красоты.

Она также пыталась заниматься собственным бизнесом. Но несколько лет назад Наталья развелась с мужем. Она мечтала стать мамой, но забеременеть не получалось. Но не так давно сестра Жанны сообщила, что в семье произошло пополнение.

В одном из роддомов в Москве Наталья родила дочку, которую назвала Луной. Она сначала скрывала отца ребенка, так как рассталась с ним, но потом оказалось, что им является парикмахер Александр Титов, с которым у нее была связь.

Пока сестра певицы живет с родителями, которые помогают ей растить малышку. Фриске гуляет с наследницей и даже устроила ей фотосессию.

5 мая она с мамой и дочкой посетила ресторан. Ей удалось заснять счастливую бабушку с малышкой на руках. А вечером сама Наталья запечатлелась с Луной. Она была в полосатой кофте, а ребенок — в полосатом боди.

«Привет, мои хорошие! Простите, что совсем пропала. У нас все хорошо, день сурка. Мы уже окрепли, совсем большие стали. Так быстро растет малышка моя. Пока толком не о чем писать, поэтому пропадаем с Лу из поля зрения. Наслаждаемся друг другом», — написала новоиспеченная мама. «Немножечко поспать после долгой дороги можно», — добавила она.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали комплиментами маму и дочку. «Какие губки», «Какие красиво очерченные губки», «Я все захожу и жду когда на вас полюбуюсь, красоток», «Папины губы», — прокомментировали пост подписчики.

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