«Встреча двух Лун»: сестра Жанны Фриске познакомила маленькую дочку с будущей крестной мамой

Жанна Фриске умерла в 40 лет. Ее семья тяжело переживала эту утрату. А потом их также расстроило, что сын певица остался с папой Дмитрием Шепелевым, который не дает бабушке и дедушке видеть мальчика.

Но в этом году сестра артистки Наталья Фриске стала мамой. Она давно мечтала о пополнении в семье. Еще во время беременности Наталья рассталась с отцом ребенка, но об этом она не жалеет.

Теперь у родственницы артистки растет дочка Луна. Первое время новоиспеченная мама жила у родителей, которые каждое утро нянчились с внучкой. Но недавно она приехала в свою квартиру. Теперь Фриске часто делится кадрами с прогулок.

Она признавалась, что кроха быстро растет. Сестра певица рассказывала, что девочка не перестает ее радовать. А вот 14 мая Наталья познакомила кроху со своей подругой, которая будет крестной мамой девочки.

Малышка лежала в коляске. Она была в белом бодике. Гостья познакомила ее со своей наследницей.

«Вчера произошло уникальное явление: встреча двух Лун», — написала она. «Вчера к нам приезжала подружка и будущая крестная. Лукерья очень интересовалась маленькой Луной», — отметила Фриске.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Как мило», «Замечательные кадры», «В вашем доме теперь столько счастья», «Это превосходно», «Не перестаю любоваться», «Она прям маленькая принцесса», «Очень нежные крохи», — прокомментировали пост подписчики.

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