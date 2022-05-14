«Любимое занятие»: Наталья Фриске показала, как дома усадила крохотную дочку в рюкзак-кенгуру

Жанны Фриске была популярной певицей. Она умерла в 40 лет, что стало большой утратой для ее семьи. У артистки остался сын Платон, которого растит папа малыша Дмитрий Шепелев.

Родные звезды страдают, так как не могут видеться с внуком из-за конфликта с Шепелевым. Но недавно сестра Жанны Наталья стала мамой. В одной из столичных клиник она родила первенца — дочку Луну.

Первое время новоиспеченная мама жила с родителями. Она устроила дочки фотосессию, начала с ней гулять. Фриске рада, когда бабушка и дедушка нянчатся с крохой.

А недавно она призналась, что наследница быстро растет, поэтому ей приходится постоянно покупать одежду. На этот раз Наталья показала, как ходит по дому, усадив малышку в рюкзак-кенгуру. Малышка подросла и спокойно сидела, дрыгая ножками.

«Подарки переходят от подруги к подруге. В том году дарила подруге Лизе этот рюкзак, а в этом году она дала мне попользоваться. Очень удобно! Теперь это у нас любимое занятие — ходить по квартире так. Она то кричит, то успокаивается. Пока не привыкла еще, видимо. И очень настороженной смотрит», — рассказала Фриске.

Поклонники восхитились кадрами. «Какие вы милашки», «У вас еще все впереди, скоро она сама ножками по квартире будет ходить. Детки быстро растут», «Рада, что вы, Наталья и ваши родители наконец-таки счастливы!», «Такие классные», «У вас такие милые ямочки на щеках», — прокомментировали пост подписчики.

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