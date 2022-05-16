Сватали Барановскую, а женился на 20-летней арфистке: где Гордон познакомился с пятой женой

Юлия Барановская и Александр Гордон вместе ведут программу «Мужское/Женское» на Первом канале. Примечательно, что телеведущую то и дело донимают сплетнями о ее возможных романах. Так, экс-возлюбленной футболиста Андрея Аршавина приписывали отношения с Эмином Агаларовым, Григорием Лепсом и, конечно же, с Александром Гордоном. Сама Юлия отшучивались, заявляя, что стоит ей с кем-то появиться на людях в одной компании, как тут же скажут, что она готовится к свадьбе.

Вот и слухи о романе Барановской с Александром Гордоном развеялись по ветру после того, как стало известно, что телеведущий тайно женился на 20-летней арфистке Софии Каландадзе. Влюбленные обвенчались в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Всем интересно, где шоумен познакомился с будущей женой. Для Александра Гордона этот брак стал пятым.

Буквально два года назад телеведущий развелся с Нозанин Абдулвасиевой после шести лет с виду идеального супружества. Когда пара играла свадьбу — невесте было всего 20 лет, а Гордону — 50. Нозанин родила шоумену двоих сыновей — Александра и Федора. Однако раскрывать причину, из-за которой они развелись, экс-супруги не стали.

Вот только Александр Гордон недолго проходил в холостяках. Еще в 2018 году он познакомился с юной арфисткой, студенткой Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова Софией Каландадзе. Нынешняя возлюбленная шоумена с самого детства занималась музыкой. Она — лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Будучи племянницей известного пианиста Бориса Березовского, она участвовала в большом фестивале в Елабуге, где несколько лет назад выступала вместе с Александром. Гордон читал сонеты, София играла на инструменте. Тогда никто и предположить не мог, что спустя годы Каландадзе станет пятой женой телеведущего.

По материалам «СтарХит».

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!