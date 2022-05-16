20-летняя жена Гордона пришла в храм в платье с воротником-стойкой, а в ресторан — в облаке летящего шифона

Александр Гордон тайно женился на 20-летней арфистке Софии Каландадзе. Пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Новоиспеченная жена телеведущего младше своего возлюбленного на 38 лет! Но такая разница в возрасте молодоженов совершенно не смущает. На свадьбе юная невеста дважды меняла платье. Так, на венчании в храме София Каландадзе появилась в скромном белоснежном облачении, отдав предпочтение платью в пол с воротничком-стойкой и рукавами три четверти. Неотъемлемым атрибутом стала фата.

А уже в ресторане, куда молодожены пригласили гостей, чтобы отпраздновать торжество, невеста шоумена сменила наряд на более романтичный. Она появилась в банкетном зале в облаке летящего шифона.

Платье-бюстье с пышной юбкой дополнили бретельки-бантики на узких фарфоровых плечиках арфистки. Счастливая улыбка не сходила с лица новоиспеченной жены Александра Гордона.

Жених, кстати, тоже принарядился. Шоумен появился в храме в классическом костюме с белой сорочкой и бабочкой.

Снимки со свадьбы Александра Гордона и арфистки Софии Каландадзе оказались в распоряжении «СтарХита». Все фото можно увидеть здесь.

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