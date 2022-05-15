Публичное унижение: Малахов рассказал личную историю Лазарева

Имя Сергея Лазарева в последнее время на слуху. Сначала он нелестно высказался обо всем происходящем в мире, потом появилась новость о массовой отмене его концертов, а после артист выступил с заявлением о приостановлении музыкальной деятельности.

Андрей Малахов накануне вспомнил историю, которая произошла в студии шоу. После этого, по словам телеведущего, Сергей умолял вырезать лишнее. Все дело в том, что перед поездкой Лазарева на «Евровидение», Малахов записывал специальный выпуск программы. Тогда в студию доставили белый рояль.

«Вдруг в середине проводов из рояля вылезла Анастасия Волочкова и стала говорить, что пришла пожелать удачи. На что после записи Сергей Лазарев сказал: «Я не поеду на Евровидение, если этот момент останется в эфире. Это унижение», — поведал Андрей в эфире шоу «Евровижн с Яной Чу».

К слову, Волочкова, чтобы удивить Лазарева, просидела в рояле 45 минут. В итоге, к мольбам Лазарева прислушались и эпизод вырезали.

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