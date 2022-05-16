«Я не решающее звено»: Кудрявцева оценила свое возможное участие в роли ведущей в «Песне года»

По словам телеведущей, что-то в этом мероприятии точно поменяется.

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что пока не понимает, состоится ли в этом году популярный фестиваль «Песня года».

По ее словам, обычно запись «Песни года» проходит в декабре. Сказать, состоится или нет мероприятие, сейчас просто невозможно, сообщает «Абзац».

«Думаю, в связи с последними событиями что-то в нем, конечно, поменяется. Будем смотреть, я здесь не решающее звено». Лера Кудрявцева

Напомним, что Лера Кудрявцева последние годы вела фестиваль вместе с музыкантом Сергеем Лазаревым. При этом критики считают, что приостановивший свою музыкальную карьеру на время исполнитель, скорее всего, уже не будет приглашен на роль ведущего.

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