«Прошу перестать!»: Лазарев пожаловался на «целенаправленную травлю»

В СМИ прокатились сообщения о том, что Сергей Лазарев отменил все концерты и намерен приостановить свою карьеру на неопределенный срок.

После этого пресс-секретарь артиста Елена Дикевич выступила с заявлением, что все туры знаменитости в силе и эти сообщения не соответствуют действительности.

Позже сам Сергей Лазарев в своем Telegram-канале пожаловался на настоящую хейтерскую атаку, которую ему устроили этими сообщениями.

«В очередной раз! Прошу перестать распространять фейки и верить в них до тех пор, пока не получите официальной информации из первых уст! Это уже похоже на целенаправленную травлю! Новость о том, что я завершаю свою творческую деятельность, перестаю давать концерты и писать новый музыкальный материал, активно тиражируется в СМИ! Хочу сказать одно — не дождетесь! Концерты продолжаются, запись песен ведется!» — написал Лазарев.

Сергей сказал, что будет работать для своих поклонников, а объявленный тур даже продлевает в связи с возросшим спросом.

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