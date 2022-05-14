«Не переживайте»: Макаревич сообщил об отмене концертов в Калининграде и Иваново без его ведома

Певец Андрей Макаревич в «Телеграм» сообщил об отмене своих ранее запланированных концертов в Калининграде и Иваново.
«К сожалению, организаторы концертов в Калининграде 15 мая и Иваново 23 мая в последний момент приняли решение отменить их. Не переживайте, мы обязательно приедем в следующий раз».
Как отметил Андрей Макаревич, за годы жизни группы «Машина времени» это не первые отмены концертов без ведома артистов. Так, как он выразился, случалось и 40, и 50 лет назад. Он заверил, что новые встречи с поклонниками будет еще радостнее.
Напомним, что Андрей Макаревич находится в последнее время с женой и сыном в Израиле. Он уже не раз негативно высказывался о россиянах, порой откровенно оскорбляя их.
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