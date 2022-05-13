«Хотел немного много заработать на тех, кого назвал «мудачьем»: Омаров – об отмене концертов Макаревича

У музыканта не состоятся сразу два выступления в России.

Андрей Макаревич эмигрировал в Израиль, где сейчас живет с молодой женой и новорожденным сыном. Чтобы кормить семью, он собирался на гастроли по России. Но его концерты были отменены. Музыкант не раз позволял себе нелестные высказывания в адрес россиян, и не многие хотели бы послушать обидчика.

Блогер Курбан Омаров высказался на тему отмены концертов у Андрея Макаревича. Экс-муж Ксении Бородиной не прошел мимо сего события и удовлетворился тем, что так сложилось.

«Дали пинка под зад. Дважды. Андрей Макаревич получил два увесистых удара под дых (мягко говоря). Отменены его концерты вместе с группой «Машина времени» в Санкт-Петербурге и Калининграде. В БКЗ «Октябрьский» Макаревич должен был выступить 9 июня (цена билетов — от 1800 до 13000 рублей!), а в «Янтарь-Холле» — через 6 дней (от 2700). Как же так? Хотел мил человек, ранее сваливший в Израиль, немного много заработать на тех, кого назвал «мудачьем», и вдруг такой вот неприятный фортель. Поиздержался же ведь, небось, на Земле Обетованной? Хорошо, что мы с ним не рядом», — написал Омаров у себя в микроблоге.

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