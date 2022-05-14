Новости шоу-бизнеса: Звягинцев поддержал Галкина, Омаров растоптал Макаревича, вскрылась настоящая фамилия Бородиной

Ксения Бородина, как выяснилось, носит совсем другую фамилию. А Ольга Кормухина призналась, что била Филиппа Киркорова. Эти и многие другие новости за 13 мая — в нашем традиционном дайджесте.

Омаров растоптал Макаревича, у которого отменились концерты

Блогер Курбан Омаров высказался на тему отмены концертов у Андрея Макаревича. Экс-муж Ксении Бородиной не прошел мимо сего события и удовлетворился тем, что так сложилось. «Хотел мил человек, ранее сваливший в Израиль, немного (зачеркнуто) много заработать на тех, кого назвал «мудачьем», и вдруг такой вот неприятный фортель», — написал Омаров.

Звягинцев поддержал Галкина

Известный режиссер Андрей Звягинцев открыто поддержал телеведущего Максима Галкина, который сделал несколько противоречивых заявлений. Кинодеятель убежден, что шоумен абсолютно точно выражает его собственные мысли, и никак не считает его предателем Родины потому, что тот уехал из страны.

В каких условиях живет Хаматова в Латвии

Чулпан Хаматова скрылась в Латвии и возвращаться не планирует. Звезда обосновалась в экопоселке Аматциемс под Ригой, и стало известно, как там все устроено. Это порядка 130 домовладений на берегу с особняками в два или три этажа, каждый имеет выход к воде.

«Хорошо здесь, есть лес, вода. А в последнее время люди очень много думают о своем здоровье. Каждый дом имеет свой выход к воде. В пруду водится рыба, а в лесу — косули, лисы, зайцы, ежики, белки», — рассказал основатель экопоселка Айварс Звирбулис.

Кормухина призналась, что била Киркорова

Ольга Кормухина подтвердила конфликт с Филиппом Киркоровым, случившийся много лет назад в гримерке. Певица пыталась объяснить поп-королю, что к публике нужно относиться более уважительно. В ответ Киркоров заявил, что «пипл хавает». Тогда в ход и пошли кулаки.

Пасынок Джигарханяна вернулся в Москву

Из США в Россию вернулся пасынок Армена Джигарханяна Степан. Об этом сообщила его экс-возлюбленная Ольга Казаченко, они уже успели встретиться. Но речи о возобновлении отношений речи не идет. После свидания Джигарханян и Казаченко посетили вдову актера Татьяну Власову.

Вскрылась настоящая фамилия Бородиной

Ксения Бородина улетела в Арабские Эмираты. Звезда решила отдохнуть несколько дней одна, вдали от дома и семьи. В аэропорту телеведущая сфотографировала свои документы и выложила в Сеть. Все увидели, что ее фамилия сегодня – Омарова, хотя с Курбаном Омаровым они развелись почти год назад.

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