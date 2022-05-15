Шикарный мужчина: Тигран Салибеков сводил в ресторан Юлию Белую

Недавно вернувшийся на проект «Дом-2» Тигран Салибеков времени зря не теряет. С первых же дней на телестройке Тигран Салибеков закрутил роман.

Многодетный отец положил глаз на звезду проекта, яркую брюнетку Юлию Белую.

Пара крутит роман не только под камерами. Салибеков и Белая регулярно выезжают с «Поляны» на свидания.

В это воскресенье Тигран Салибеков пригласил Юлию Белую в ресторан. В микроблоге он показал видео, на котором запечатлел шикарное заведение.

«Устрицы, а там бассейн. Сейчас чуть-чуть попозже туда прыгнем», — поделился планами на вечер Тигран Салибеков.

Напомним, уже завтра, 16 мая, состоится официальный развод Тиграна и Юлии Салибековых. Это – инициатива Юлии.

За десять лет брака она устала от инфантильности мужа и нежелании защищать ее перед семьей своих родителей.

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