Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поженились в Санта-Барбаре

Телезвезда Кортни Кардашьян и барабанщик Трэвис Баркер официально вступили в брак.

Церемония бракосочетания 43-летней теледивы Кортни Кардашьян и ее 46-летнего избранника, музыканта Трэвиса Баркера состоялась в минувшее воскресенье, 15 мая, в Санта-Барбаре.

Как сообщает издание People, все происходило в интимной обстановке в присутствии только самых близких людей пары.

Пышное торжество, по словам источника из окружения Кардашьян и Баркера, состоится чуть позже.

«Сперва они должны официально пожениться перед своей большой итальянской свадьбой, которая состоится очень скоро. Все детали уже согласованы, и вся семья, включая детей, очень взволнована», — цитирует издание инсайдера.

Напомним, Трэвис Баркер сделал предложение Кортни Кардашьян в 2021 году на пляже Монтесито. На тот момент пара встречалась меньше года.

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