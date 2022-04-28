Жених Кортни Кардашьян растрогал ее мать мужским поступком перед помолвкой

В октябре 2021 года американская телезвезда Кортни Кардашьян получила предложение руки и сердца от своего давнего друга, барабанщика Трэвиса Баркера. Однако перед тем, как пойти на ответственный шаг, 45-летний мужчина сделал еще пару действий, выдающих в нем приверженца традиционных ценностей.

28 апреля вышел третий эпизод нового шоу The Kardashians, в котором мать Кортни, Крис Дженнер рассказала ее сестре Ким о трогательных поступках, которые совершил Баркер. Мать семейства Кардашьян поделилась, что будущий зять спросил у нее разрешения, прежде чем сделать предложение ее старшей дочери.

«Это было так мило и так нежно. А потом он сказал, что пошел на могилу твоего отца (Роберт Кардашьян, умер в 2003 году. — Прим. авт.) и спросил у него, и я просто растаяла… Я счастлива, — сказала Крис сквозь слезы. — Я бы хотела, чтобы твой отец был здесь и видел это».

Ким от таких трогательных подробностей тоже заплакала. Но затем мать и дочь пошутили над тем, что 43-летняя Кортни, мать троих детей впервые выходит замуж. Это будет ее первый официальный брак.

«Это реально безумие, что она раньше не была замужем. Хватит уже», — высказалась Ким.

Напомним, с 2006 по 2015 годы Кортни Кардашьян состояла в гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком и родила ему троих детей. В апреле 2022-го телезвезда и ее новый жених-музыкант поженились в Лас-Вегасе, но позже оказалось, что их свадьба была шуточной, точнее, репетиционной. Пара также призналась, что хочет появления на свет общего ребенка, но пока у них не получается.

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