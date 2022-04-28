«Только Вайкуле сказала, что думает»: Гордон разочаровалась в «придворной свите» Пугачевой

По словам общественницы, ее поражает, что звезды шоу-бизнеса не встают друг за друга горой.

Общественница Екатерина Гордон в «Телеграм» выразила недоумение, почему никто из звезд шоу-бизнеса и поклонников певицы Аллы Пугачевой не встал на защиту ее семьи и самой Примадонны.

«Поразительно, что шоу-бизнес не встает друг за друга горой. Ведь это так просто: сплотиться и публично защищать друг друга в очевидно подлых ситуациях… Из всей этой вчерашней свиты Аллы только Вайкуле сказала, что думает». Екатерина Гордон

Как отметила Екатерина Гордон, все молчат, боясь проблем. При этом она надеется, что свое слово за бывшую жену замолвит поп-король Филипп Киркоров.

«Впрочем, Киркоров, вероятно, собравшись с мыслями, сейчас явит миру свою позицию по чему-то, кроме Медведчука и моды», — понадеялась Екатерина Гордон.

Напомним, что Алла Пугачева со своей семьей уехала в Израиль. При этом в адрес Примадонны и ее близких звучат очень серьезные обвинения. Сама звездная исполнительница предпочитает хранить молчание.

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