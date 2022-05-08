«Мы едим, спим, занимаемся детьми»: Катя Гордон поделилась подробностями отдыха с Лерой Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева отправилась с Катей Гордон и детьми в Турцию. Вот только знаменитости совсем не находят время на активный отдых с вечеринками.

Звездные мамочки взяли с собой в отпуск детей. Кудрявцева вместе с Гордон не забывают и про рабочие моменты на пляже, строя замки из песка с наследниками.

«Я понимаю, что вам кажется, что мы с Кудрявцевой постоянно тусим вдвоем. Сообщаю: мы вообще почти не тусим, мы едим, спим, занимаемся детьми и работаем. Вечером мы для галочки спрашиваем друг друга: «ну что, на дискотеку?» и, конечно, идем спать», — рассказала адвоката и телеведущая Катя Гордон в своем микроблоге.

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«Понимаю, что время не для веселых улыбок. Но это честная улыбка от того, что есть тот, с кем можно выговориться и немного облегчить душу», — добавила Гордон.

Напомним, ранее Катя Гордон впервые заговорила о своем третьем муже.

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