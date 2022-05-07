«Я понимаю, что вам кажется»: Гордон показала Кудрявцеву без фильтров

Юрист Катя Гордон и телеведущая Лера Кудрявцева — давние подруги. В эти дни они наслаждаются солнцем и теплым морем в Турции. В своей соцсети Гордон показала снимок, на котором они с Кудрявцевой загорают на песчаном пляже.

«Я понимаю, что вам кажется, что мы с Кудрявцевой постоянно тусим вдвоем. Сообщаю: мы вообще почти не тусим, мы едим, спим, занимаемся детьми и работаем. Немного подзарядились и в бой. Понимаю, что время не для веселых улыбок… но это честная улыбка от того, что есть тот, с кем можно выговориться и немного облегчить душу. Всем дружбы! Всем любви!» — написала Гордон.

Фанаты восхитились тем, как выглядят подруги.

«Классные! Красотки! Вау! Хорошего отдыха», — писали пользователи Сети.

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