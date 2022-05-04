«Меня заставляли встать на колени и извиниться»: Юля Салибекова публично пожаловалась на родителей Тиграна

В эфире «Дома-2», который выходит на телеканале «Ю» показали разговор Алексея Безуса с Юлией Салибековой по громкой связи. Свидетелем беседы был Тигран Салибеков, недавно вернувшийся на «Дом-2».

Юля Салибекова рассказала Безусу, что устала тащить на себе не только Тиграна, но и его родителей.

«Они за мой счет ездили на море. Дошло до того, что я надорвалась. Я подошла и сказала, что так дело не пойдет, мне нужно помогать. Почему я должна возить родителей мужа. В ответ на это мне было сказано, Леш: «Цыц, молчи!» Его отец перед Новым годом начал пороть горячку и заставлять меня становиться на колени, извиняться. Говорил, что я должна приехать в Моздок, упасть на плечо матери, расплакаться и помириться. Я отказалась, они начали давить. И 60-летний взрослый мужчина звонил мне и говорил, что, если бы ты жила у нас, мы быстренько бы тебя надломили», — пожаловалась Юлия Салибекова.

Безус поинтересовался, зачем Юля жила с таким негодяем, как Тигран и рожала ему детей.

«Он не был негодяем. Он просто ленивый. Когда я его гоняла, он отлично все делал. Он хороший водитель», — отметила Юлия Салибекова.

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