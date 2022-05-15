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Ксения Собчак рассказала, как долго продлится запрет полетов на юг России

Светская львица наверняка расстроила многих любителей путешествий.

Ксения Собчак рассказала, как долго продлится запрет полетов на юг России
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что жителям России в ближайшее время вряд ли удастся посетить на самолете южные города России.

Она заметила, что «Уральские авиалинии» отменили все рейсы на юг России до конца июня. В список городов попали Анапа, Ростов-на-Дону, Симферополь, Геленджик, Краснодар, Воронеж. А вот в Сочи летать будет можно.

«У S7 прогнозы менее радужные. Читатели сообщают о вот таких ответах поддержки. Анапа/Краснодар/Геленджик — запрет на все рейсы до 30 октября 2022 года».

Ксения Собчак

Напомним, что запрет на полеты в южные города России начал действовать еще в феврале. Поводом стали события, происходящие на Украине.

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краснодарКсения СобчакРоссияСочиУкраина