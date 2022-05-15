Ксения Собчак рассказала, как долго продлится запрет полетов на юг России

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что жителям России в ближайшее время вряд ли удастся посетить на самолете южные города России.

Она заметила, что «Уральские авиалинии» отменили все рейсы на юг России до конца июня. В список городов попали Анапа, Ростов-на-Дону, Симферополь, Геленджик, Краснодар, Воронеж. А вот в Сочи летать будет можно.

«У S7 прогнозы менее радужные. Читатели сообщают о вот таких ответах поддержки. Анапа/Краснодар/Геленджик — запрет на все рейсы до 30 октября 2022 года». Ксения Собчак

Напомним, что запрет на полеты в южные города России начал действовать еще в феврале. Поводом стали события, происходящие на Украине.

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