«Я всегда думала, что она — агент Кремля»: Виктория Боня язвительно высказалась о Ксении Собчак

Звезды регулярно в соцсетях «обмениваются комплиментами» в адрес друг друга.

Модель Виктория Боня в «Телеграм» язвительно отреагировала на слухи, что светскую львицу Ксению Собчак могут признать в недалеком будущем иноагентом.

«Упс, а я всегда думала, что она — агент Кремля. Может быть, это все для отвода глаз?» Виктория Боня

Ранее председатель Общественного комитета по выявлению иностранного влияния Александр Ионов заявил: «Комитет начал проверку Ксении Собчак на предмет иностранного финансирования. Помимо Собчак, будет проверена ее редакция «Осторожно, новости». Если финансирование найдется, то Собчак станет иноагентом».

Напомним, что Виктория Боня и Ксения Собчак регулярно в соцсетях «отвешивают друг другу комплименты». Их «любовь» идет еще со времен проекта «Дом-2».

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