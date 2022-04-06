Украина на экране: в кинотеатрах снова покажут «Тараса Бульбу» Владимира Бортко

В российском прокате отменили «Варяга». Но у нас и без него хватает исторических эпосов.

Так, компания «Централ Партнершип» решила снова прокатить по кинотеатрам эпическую драму «Тарас Бульба» 2009 года. Картина, снятая режиссером Владимиром Бортко по бессмертной повести Николая Гоголя, собрала прекрасный актерский состав — Игоря Петренко, Владимира Вдовиченкова, Михаила Боярского, Ивана Краско и, конечно же, Богдана Ступку в главной роли. Фильм получил три премии «Золотой орел».

7 апреля «Тарас Бульба» повторно выйдет в российских кинотеатрах.

Вместе с ним состоится перевыпуск военной драмы «Балканский рубеж» 2019 года с Гошей Куценко и другими известными актерами.

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