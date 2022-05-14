«В планах – разговор»: Лобода хочет извиниться перед россиянами

С началом действий на Украине, певица Светлана Лобода оказалась в числе тех, кто стал поливать грязью россиян. Певица отменила ближайшие концерты в России, но вот выступление во Владивостоке, запланированное на 22 июня, так и осталось в графике артистки.

Теперь же Лобода намерена извиниться перед фанатами из Владивостока.

«Светлана Лобода собирается извиниться перед российскими поклонниками. В планах разговор со зрителями на концерте во Владивостоке», — пишет телеграм-канал «Светские хроники».

Напомним, продюсер Кирилл Чибисов ранее заявлял, что Лобода может получить российское гражданство, если извинится перед россиянами. В то же время министр культуры Приморья Елена Бронникова отметила, что июньский концерт Лободы во Владивостоке не должен состояться.

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