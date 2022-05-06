«Куча нерешаемых претензий друг к другу»: Вика Романец открыла неприглядную правду о браке с Антоном Гусевым

Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец дала понять, что их союз с Антоном Гусевым был обречен с самого начала.

Бывшая участница «Дома-2» Вика Романец, которая сейчас переживает измену мужа Антона Гусева и пытается забыть его, рассказала правду о их браке.

Как оказалось, счастливыми они с Антоном были только на фотографиях. По словам Вики Романец, их союз с самого начала был обречен.

«Вроде бы и жалко — пять лет в никуда. А с другой стороны, тупик. Потому что куча нерешаемых претензий годами друг к другу. Как могут быть вместе люди, которые друг друга не слышат? И естественно, недоверие. С чего отношения начинали, к тому и обратно пришли. Если женщина уходит и ее не возвращают, это значит, она идет в правильном направлении. Тут только дело привычки — когда долго не видишь человека, ты его забываешь. Когда закрываются одни двери, открываются другие», — философски заметила Вика Романец.

Чтобы побыстрее забыть неверного мужа Антона Гусева, Вика Романец вместе с подругой отправилась в путешествие по Европе. Сейчас она находится во Франции.

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