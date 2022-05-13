Красиво жить не запретишь: Вика Романец устроила себе роскошный отдых в Монако после разрыва с Антоном Гусевым

Бывшая участница «Дома-2» Вика Романец после разрыва с мужем Антоном Гусевым отправилась залечивать душевные раны в Европу.

Брюнетка купила билет в один конец и пока не знает, когда вернется в Россию.

Вике Романец предстоит длительное турне по красивейшим и дорогим местам. Так, сейчас она находится в Монако, где носит красивые наряды, катается на яхтах и ходит в самые дорогие рестораны. Чтобы забыть об измене мужа — и не на такое пойдешь.

В микроблоге Вика Романец показывает фотографии, на которых запечатлела кусочки своей красивой жизни.

«Ничему жизнь не учит, но вот мне надо, и хоть убей, хочу именно ту шоколадку, которую продают на Луне, и мне срочно нужно туда лететь. Пофиг, что таких шоколадок миллион в соседнем магазине, мне нужно именно ту, с Луны», — подписала Виктория Романец одно из фото.

Напомним, не так давно Вика Романец уличила Антона Гусева в измене, увидев в телефоне интимную переписку. Жить с предателем она не намерена.

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