«Был бы человек, а статья найдется»: Собчак с иронией восприняла новость о возможном признании ее иноагентом

Накануне стало известно, что в отношении Ксении Собчак началась проверка. Телеведущую подозревают в получении иностранного финансирования. Если соответствующие органы получат подтверждающую информацию, то блондинку признают иноагентом. Об этом заявил активист Александр Ионов.

Узнав эту новость, Собчак тут же написала ироничный пост в своем телеграм-канале Кровавая барыня».

«Друзья, ну сами себе-то хоть не врите. В деле «об иностранном финансировании» работает только правило «был бы человек, а статья найдется», — написала Собчак.

Добавим, ранее Ионов пояснил, как проходит процедура по признанию того или иного лица иноагентом.

«Мы будем собирать эту информацию, а также будем следить за теми отчетами, которые публикуют органы государственной власти, например Госдепартамент, а также подконтрольные ему фонды. А мы знаем, что как в США, так и в Европе существует огромное количество фондов, которые поддерживают проекты, направленные на дестабилизацию ситуации в нашей стране», — сказал Ионов.

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