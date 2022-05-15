«Отдых — это хорошо»: Ксения Собчак без макияжа и в модном жакете предстала в Москве

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Однако работу порой блондинка ставит на первое место. Она часто оказывается в гуще событий и стремится быть во всем первой.

В этом году Ксения отправилась в Израиль почти в одно время с Аллой Пугачевой и другие артистами. Но она опровергла слухи об эмиграции. Звезда даже устроила себе командировку, объездив несколько стран в Европе.

Не так давно Собчак посетила Иерусалим. Это уже ее третья поездка в Израиль за последние месяцы. Она гуляла с подругой по старинным улочкам и меняла наряды.

А вот 14 мая телеведущая уже оказалась в Москве. Она сняла видео в машине, когда ехала на работу. Ксения не побоялась предстать без макияжа. Она облачилась в модный жакет оливкового цвета, майку и джинсы. А вот волосы журналистки были собраны в небрежный хвост.

«Отдых — это хорошо, но к работе нужно возвращаться. Я уже в Москве. Пиджачок нацепила. Еду работать», — заявила она.

Поклонники оценили образ Собчак. Многие также отметили, что без макияжа она выглядит моложе. «Красотуля натуральная!», «- 15 лет без макияжа и с этим фильтром», «С очками супер», «Без макияжа просто девочка», «Какая красотка», «Ну этот образ особенно удачный», «Как налюбоваться? Тут Ксюшу не узнать», «Хороша, все сошлось», «Нежная такая, непривычно», — прокомментировали пост подписчики.

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