«Фитоняшка»: Виктория Боня в нижнем белье оголила свои мощные формы на террасе в Монако

Виктория Боня является бывшей звездой «Дома-2». Она также работала телеведущей. Светская львица смогла построить успешную карьеру бьюти-блогера. Она не скрывает, что зарабатывает миллионы рублей в месяц.

Виктория рассталась с миллионером Алексом Смерфитом. Она признавалась, что их дочку Анджелину содержит сама, но папа принимает участие в жизни наследницы. А вот бизнеследи ищет свое счастье.

Недавно Боня намекнула, что у нее появился бойфренд. Она дала понять, что он не в восторге, когда светская львица публикует пляжные фото, на которых позирует в мини-бикини.

Однако 42-летняя бизнеследи занимается спортом и не перестает хвастаться достижениями. 14 мая она запечатлелась в черном спортивном белье. Облегающие шорты и топ подчеркнули ее точеную фигуру. Она покрасовалась перед камерой.

А потом Боня отправилась загорать на террасу своей квартиры в Монако с видом на морское побережье. Она оголил ноги, подставив фигуру лучам солнца.

«День релакса! Солнышко! Классно», — заявила звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит светская львица. Ее осыпали комплиментами. «Как шоколадка уже коричневая», «Красотка», «Какие роскошные формы», «Фитоняшка», «Подбираем слюнки», «Объем — пушка», «Как в достигли тако формы? Это бесподобно», «Вика, фигура бомбическая», «Лишила дара речи», «Ну что за прелесть эти изгибы», — прокомментировали пост подписчики.

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