«Развод – это не повод для ссор»: Григорий Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой

Музыкант Григорий Лепс в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал об отношениях со своей бывшей женой 50-летней балериной Анной Шаплыковой.

«Я сам о себе забочусь и супруга не перестает это делать. Мы не помирились, но мы и не сорились. Развод – это не повод для ссор. У нас великолепные отношения. И с Анной, и с нашими общими детьми». Григорий Лепс

Как отметил Григорий Лепс, он старается держать себя в прекрасной физической форме. Для этого он мало ест и как можно больше проводит времени в кровати — во сне. Певец обожает поспать.

Напомним, что Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись четыре месяца назад. В браке они были двадцать лет. У них трое общих детей — две дочери и сын.

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