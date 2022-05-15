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«Развод – это не повод для ссор»: Григорий Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой

По словам музыканта, Анна Шаплыкова о нем по-прежнему заботится.

«Развод – это не повод для ссор»: Григорий Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

Музыкант Григорий Лепс в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал об отношениях со своей бывшей женой 50-летней балериной Анной Шаплыковой.

«Я сам о себе забочусь и супруга не перестает это делать. Мы не помирились, но мы и не сорились. Развод – это не повод для ссор. У нас великолепные отношения. И с Анной, и с нашими общими детьми».

Григорий Лепс

Как отметил Григорий Лепс, он старается держать себя в прекрасной физической  форме. Для этого он мало ест и как можно больше проводит времени в кровати — во сне. Певец обожает поспать.

Напомним, что Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись четыре месяца назад. В браке они были двадцать лет. У них трое общих детей — две дочери и сын.

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Анна ШаплыковаГригорий ЛепсПрограмма "Ты не поверишь!"