«Что делать дальше – вопрос сложноват»: Лепс порассуждал о личной жизни

Артист развелся в прошлом году после 20 лет брака.

В декабре прошлого года Григорий Лепс огорошил своих фанатов новостью. Артист сообщил о разводе со своей женой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Экс-танцовщица родила ему троих детей – двух дочек и долгожданного сына.

Недавно старшая дочь музыканта от первого брака – Инга впервые вышла замуж. Ее избранником стал режиссер Михаил Плутахин. Лепс о зяте отзывается очень хорошо.

Накануне исполнитель «Самого лучшего дня» порассуждал о браке. Он считает, что короткие интрижки – дело нехитрое, а вот для создания и сохранения семьи нужно прикладывать немало усилий.

«У мужчины должен быть свой дом, хотя, когда я женился, у меня даже штанов не было лишних. Выйти замуж дело не хитрое, а вот сохранить семью – это уже гораздо сложнее. Сунул, высунул, ушел – у нас это просто, что дальше делать – вопрос сложноват», — рассказал Лепс в программе «Ты не поверишь» на НТВ.

Напомним, недавно Григорий Лепс поздравил бывшую жену Анну Шаплыкову с юбилеем. В день ее 50-летия, артист опубликовал в своей соцсети фото экс-супруги, назвав ее самой лучшей матерью на земле.

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