«Ну, рано или поздно мы все будем кормить червей»: Лепс ответил украинской певице Кароль

По словам музыканта, он решил прожить свою жизнь с родиной и семьей.

Музыкант Григорий Лепс во время беседы с популярным телеведущим Владимиром Соловьевым достойно ответил украинской певице Тине Кароль.

«Тина Кароль там написала, что я буду кормить червей. Она — блестящая певица, великолепная артистка, красивая девушка. Ну, рано или поздно мы все будем кормить червей. Другое дело, кто как проживет свою жизнь. Я вот решил, что должен прожить ее так. Со своей семьей, со своей родиной. Я имею в виду». Григорий Лепс

Ранее украинка Тина Кароль негативно отозвалась о Григории Лепсе, который отправился в Донбасс. Она попросила его заехать вглубь Украины.

Кроме того, Тина Кароль намекнула, что в свое время Григорий Лепс откровенно к ней приставал. Она утверждала, что отказала музыканту и у них ничего не было.

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