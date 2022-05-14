«Кому-то очень не нравится наше общение»: девушка, которую заметили в ресторане с Лепсом, опровергла слухи об эскорте

Уроженка Хабаровска Елизавета Ридель уверена, что про нее намеренно могут распускать очерняющие слухи. По ее словам, это началось, когда в Сети появилось ее фото с певцом, сделанное в ресторане. Она рассказала о себе сайту Teleprogramma.pro.

Григорий Лепс много лет был не только одним из самых популярных певцом в России, но и примерным семьянином. В конце прошлого года он неожиданно развелся с Анной Шаплыковой спустя 20 лет отношений.

Артисту вскоре стали приписывать романы с Юлией Барановской и другими известными персонами. Однако 9 мая он был замечен в ресторане с двумя девушками. Одной из них оказалась Елизавета Ридель.

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В СМИ появилась информация, что стройная брюнетка якобы оказывает эскорт услуги. И более того, стали писать, что у нее много снимков с мужчинами в соцсетях. Корреспондент сайта Teleprogramma.pro пообщался с Елизаветой.

Она опровергла все очерняющие ее слухи. Девушка пояснила, что действительно много путешествует, но компанию ей чаще всего составляют родные. Также она не подозревала, что ее фото можно найти на ресурсах с данными эскорниц. Ридель подозревает, что ей кто-то намеренно может устраивать такие провокации.

«У меня в профиле действительно много фотографий с путешествий, но большинство из них (Дубай, Мальдивы) — это семейный отдых с родителями. Подтверждением чего служат совместные фото. На что СМИ так же не обратили внимания. Так же пишут, что в Сети якобы много моих фото в компании разных мужчин, но ни одного фото так и не нашли», — пояснила она.

«Я узнала о том, что я эскортница после публикации Григорием нашего совместного фото. Вот так бывает.. одна фотография и ты — …..», — сказала Елизавета. «Возможно, кому-то очень не нравится наше общение, это я тоже допускаю. И этот кто-то поспособствовал распространению подобных слухов. Я не утверждаю, но очень вероятно», — поделилась размышлениями она.

Ридель также рассказала, что ее связывает с Лепсом. Оказалось, что знакомы они почти полгода. Своего интереса к артисту она скрывать не стала.

«Чуть больше, чем дружба, хорошее теплое общение. Мы еще не так давно знакомы, с 19 декабря. Безусловно, симпатичен и как музыкант, и как мужчина и как человек», — сказала Елизавета.

Она также рассказала о себя правдивые факты. Ридель занималась ресторанным сервисом, но теперь хочет стать актрисой и уже начала строить новую карьеру.

«Я родилась в Хабаровске, далее с 2015 года по 2019 проживала и обучалась во Владивостоке. До 2015 года обучалась в США по программе Ardmore в трех университетах последовательно. Во Владивостоке была девчонкой активной: состояла в соц комитете молодежного правительства, была руководителем Всероссийской организации „общее дело“, организатором Всероссийского образовательного мероприятия „день тренингов“, причастна к ресторанному проекту „Миллионка“, „Амур“, „зейтун“, „is brassiere“. Но я занимаюсь не ресторанным бизнесом, а, скорее, ресторанным сервисом, по большей части и работой с персоналом. Это консалтинговая история. Однако сейчас действительно нахожусь на старте актерской карьеры, сейчас это интересно. Продолжаю заниматься гимнастикой, спортом, музыкой. 25 мне исполнится 29 июня, а сейчас мне 24», — рассказала она.

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