«Лишний раз похвалить»: постройневшая Саша Черно в облегающем жакете напросилась на комплименты

Одна из самых фактурных бывших участниц «Дома-2» Саша Черно уже больше полгода работает над тем, чтобы из девушки с лишним весом превратиться в стройную красавицу.

В октябре Саша Черно пошла на решительные меры и теперь с удовольствием демонстрирует, как за это время изменились ее формы.

В микроблоге Саша Черно показала совместное фото с младшей сестрой Татьяной. Экс-участница «Дома-2» предстала в черном жакете, подчеркнув талию ремнем. За свои труды Саша Черно попросила у поклонников комплиментов.

«Можем еще посмотреть на то, как я изменилась с октября, и лишний раз похвалить. Мне будет очень приятно», — написала Саша Черно под снимком.

Преданные фанаты экс-участницы «Дома-2» отреагировали быстро. Они сделали Саше Черно комплименты.

«Саня, ты умница, не устану повторять», «Саша, тебе очень идет короткая стрижка! Сними наращенные», «Саша, ты отлично поработала над собой!» — высказались в Сети.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.