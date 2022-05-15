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«Быть лучше своих подруг»: Анфиса Чехова блеснула аппетитными формами в бикини на Бали

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова покрасовалась у бассейна.

«Быть лучше своих подруг»: Анфиса Чехова блеснула аппетитными формами в бикини на Бали
Анфиса Чехова. Фото: соцсети

Звезда экрана Анфиса Чехова вместе с сыном Соломоном уже довольно продолжительное время находится на Бали.

В микроблоге актрисы и телеведущей исправно появляются фотографии, которые способны сразить наповал ценителей женской красоты.

Анфиса Чехова старательно демонстрирует свою схуднувшую, но при этом оставшуюся аппетитной фигуру в бикини.

На снимке в микроблоге она предстала в купальнике, с цветком франжипани в волосах и кокосом в руке.

Анфиса Чехова призналась, что гордится красивыми, счастливыми и успешными женщинами. И никогда не испытывала чувства зависти к ним. Наверное, потому что сама такая.

Анфиса Чехова в бикини
Анфиса Чехова в бикини. Фото: соцсети

«Все больше начинаю понимать, насколько девочкам необходимо объединяться и поддерживать друг друга. Никогда не понимала женского соперничества, зависти друг к другу и желания быть лучше своих подруг! Меня, наоборот, всегда гордость берет за женщин, когда они красивые, счастливые и успешные!» — поделилась под фото Анфиса Чехова.

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Анфиса ЧеховаБалибикинизвезды в бикиникрасивая фигура