«Я долго шла неверным путем»: Чехова заявила на Бали, что прекращает страдать и будет радоваться жизни

Анфиса Чехова перебралась на Бали, забрав с собой и сына Соломона. Ведущая не говорит, на какой период перебралась на остров, но судя по тому, что она сразу же стала подыскивать для своего ребенка школу, явно не на один месяц.

Ведущая делится со своими подписчиками позитивным контентом, показывая, как развлекается в жарких странах. И сейчас решила пояснить, почему это делает.

«Выбирая свое отношение к действительности, мы можем расшатать свою нервную систему или усвоить новый опыт, можем настроиться на лучшее или надолго присосаться к эгрегору горя и страданий!

Я долго шла неверным путем, позволяя унынию управлять моим сознанием, <…> пытаясь выкарабкаться из эмоциональной дыры, куда меня загнали разочарования, гнев и сострадание.

Я знаю, что на этой несовершенной Земле, среди несправедливости и мрака человеческих эмоций, есть свет в конце туннеля! И иногда он начинается с улыбки», — написала в телеграме Анфиса Чехова.

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