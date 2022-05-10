Чехова назвала причины, из-за которых не возвращается в Россию с сыном от Баблишвили

Телеведущая Анфиса Чехова в настоящий момент проживает на Бали. То, что это не отпуск, стало понятно после того, как она перевезла на остров сына Соломона от грузинского актера Гурама Баблишвили и определила его в местную школу.

В учебном учреждении преподают на английском языке. Также в нем есть несколько русскоговорящих детей, рассказала Чехова поклонникам. Отметим, что для вывоза ребенка за границу требуется согласие отца, значит бывший муж Анфисы, скорее всего, поддерживает ведущую в ее отъезде с их общим ребенком.

В социальных сетях Анфиса Чехова объяснила, почему не собирается пока возвращаться на родину. Она утверждает, что геополитическая обстановка тут ни при чем.

«В Москве отменились все проекты, плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там, где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития», — сказала звезда.

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